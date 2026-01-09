Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Бывшая союзница Трампа обвинила Axios в распространении лжи

Грин опровергла слова Axios, что она слила информацию о местоположении Трампа
Megan Varner/Reuters

Бывшая союзница президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин обвинила портал Axios в распространении ложной информации. Соответствующий пост она опубликовала в своем аккаунте в Х.

Она раскритиковала статью издания об оплошности Секретной службы США в 2025 году во время посещения американским лидером ресторана.

«Они рассказывают обо мне ужасную ложь!... Я свяжусь со своим адвокатом, это абсолютная... опасная ложь», — сказала она.

Речь идет о материале, в котором говорилось о посещении Трампом ресторана вместе с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио в Вашингтоне в сентябре 2025 года. Во время посещения ресторана к политикам подошли активисты из пацифистской организации Code Pink, они начали выкрикивать лозунги, только после этого их отвели в сторону. Издание Axios утверждало, что Белый дом сообщил Секретной службе о причастности Грин к инциденту. Утверждалось, что именно она рекомендовала активистам подойти к Трампу.

До этого сам Трамп заявил, что Марджори Тейлор Грин является предателем Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что его бывшая соратница Грин обладает низким IQ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27586711_rnd_6",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+