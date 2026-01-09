Бывшая союзница Трампа обвинила Axios в распространении лжи

Грин опровергла слова Axios, что она слила информацию о местоположении Трампа

Бывшая союзница президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин обвинила портал Axios в распространении ложной информации. Соответствующий пост она опубликовала в своем аккаунте в Х.

Она раскритиковала статью издания об оплошности Секретной службы США в 2025 году во время посещения американским лидером ресторана.

«Они рассказывают обо мне ужасную ложь!... Я свяжусь со своим адвокатом, это абсолютная... опасная ложь», — сказала она.

Речь идет о материале, в котором говорилось о посещении Трампом ресторана вместе с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио в Вашингтоне в сентябре 2025 года. Во время посещения ресторана к политикам подошли активисты из пацифистской организации Code Pink, они начали выкрикивать лозунги, только после этого их отвели в сторону. Издание Axios утверждало, что Белый дом сообщил Секретной службе о причастности Грин к инциденту. Утверждалось, что именно она рекомендовала активистам подойти к Трампу.

До этого сам Трамп заявил, что Марджори Тейлор Грин является предателем Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что его бывшая соратница Грин обладает низким IQ.