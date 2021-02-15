Столтенберг призвал страны НАТО увеличить финансирование
Карина Казанцева
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НАТО ожидает, что все страны выполнят свои обязательства по увеличению расходов минимум до 2% ВВП к 2024 году. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.
«Я ожидаю, что все страны НАТО выполнят то, о чем мы договорились в 2014 году - увеличить [к 2024 году] уровень оборонных расходов и достичь уровня военных бюджетов в 2% ВВП», — сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что обязательство должно быть выполнено, несмотря на пандемию.
Ранее СМИ назвали подлодки РФ проблемой для НАТО.
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