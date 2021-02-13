Politico: лидер республиканцев в сенате проголосует за оправдание Трампа

Лидер республиканцев в сенате конгресса США Митч МакКоннелл проголосует за оправдание бывшего президента страны Дональда Трампа по делу об импичменте, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, МакКоннелл направил коллегам по партии письмо, в котором сообщил о своем намерении голосовать за оправдание Трампа.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным.

При этом в ходе слушаний ряд сенаторов от Республиканской партии США заявили, что обвинение не привело достаточно доказательств связи Трампа с беспорядками в Капитолии.