Нетаньяху и Путин провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

«Обсуждались региональные вопросы и продолжение координации между Израилем и Россией в свете развития ситуации в сфере безопасности в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее Нетаньяху завел Telegram-канал на русском языке.