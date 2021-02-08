В МИД РФ прокомментировали отказ Зеленского от вакцины «Спутник V»
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ украинского лидера Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Глава Украины заявил, что «украинцы не кролики» и эксперименты на них непозволительны.
«На кроликах экспериментируют меньше», — заявила Захарова.
Ранее Зеленский заявил об отсутствии подтвержденной эффективности «Спутника V».
close