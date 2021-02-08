В МИД РФ прокомментировали отказ Зеленского от вакцины «Спутник V»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ украинского лидера Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Глава Украины заявил, что «украинцы не кролики» и эксперименты на них непозволительны.

«На кроликах экспериментируют меньше», — заявила Захарова.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии подтвержденной эффективности «Спутника V».