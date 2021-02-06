Кочарян призвал Армению усилить взаимодействие с Россией

Армении стоит подумать об усилении взаимодействия с Россией, заявил бывший президент страны Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения.

По его словам, с точки зрения геополитики, интеграция несет множество преимуществ. Кочарян подчеркнул, что глобализация сменяется региональной интеграцией.

«И в этом плане, я думаю, Армении стоит очень серьезно подумать о более глубоком взаимодействии с Россией. Гораздо более глубоком, чем есть сейчас», — сказал бывший президент.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Арменией.