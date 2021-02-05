МИД Швеции отвергает участие своего дипломата в несанкционированном митинге

МИД Швеции заявил, что высылаемый из России сотрудник петербургского генконсульства не участвовал в несанкционированном митинге. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на дипломатическое ведомство.

«Министерство иностранных дел может подтвердить, что Россия приняла решение выслать шведского дипломата. Министерство считает это решение совершенно неоправданным, о чем мы сообщили российской стороне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД Швеции оставил за собой право «на соответствующие ответные меры».

Ранее Россия выслала трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вмешательством в дела РФ присутствие иностранных послов в суде.