МИД РФ: тема вмешательства США в дела России получит развитие на официальном уровне
Тема систематичного вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела России сегодня может получить развитие на официальном уровне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
По словам дипломата факты вмешательства Вашингтона лежат на поверхности.
«Мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне», — уточнила представитель российского МИД.
Подробной информацией она не поделилась.
Захарова подчеркнула, что Россия, опираясь на Устав ООН и другие международные документы, всегда исходила из права суверенных государств решать внутренние дела самостоятельно.
Ранее пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс заявила, что США на фоне сообщений о задержаниях на несанкционированных акциях призывают Россию соблюдать международные обязательства. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не имеет отношение к незаконным акциям протеста в России.