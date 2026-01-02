Размер шрифта
В Мексике рассказали о последствиях землетрясения

Мэр Мехико Бругада: в результате землетрясения пострадали 12 человек
Uwe Anspach/Global Look Press

В результате землетрясения в Мехико пострадали 12 человек. Об этом сообщила мэр мексиканской столицы Клара Бругада на своей странице в социальной сети Х.

«После введения протокола реагирования в связи с землетрясением на данный момент зафиксированы 12 пострадавших, падение пяти опор и четырех деревьев», — заявила она.

Мэр добавила, что после инцидента поступило 18 обращений по поводу отсутствия электроснабжения в разных районах. Бругада обратила внимание, что городские службы продолжают оценку последствий природной стихии, проводится проверка жилых и административных зданий, а также объектов инфраструктуры.

По предварительной информации, магнитуда землетрясения составила 6,5. Эпицентр находился в 15 км к юго-западу от города Сан-Маркос в штате Герреро. При этом очаг залегал на глубине порядка 10 км.

4 декабря в Алма-Ате произошло землетрясение. По данным Google Alerts, магнитуда составила 4,6. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр связал толки с землетрясением магнитудой 6,1 в южном Синьцзяне в Китае.

Ранее дочь тайского комика показала видео с качающегося от землетрясения моста.

