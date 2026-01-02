Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Экс-посол США считает, что неонацисты ликвидируют Зеленского, если он уступит территории

Экс-посол США Мэтлок: неонацисты уберут Зеленского, если он уступит территории
Omar Havana/AP

Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок считает, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет пойти на территориальные компромиссы из-за давления со стороны радикальных сил. Об этом со ссылкой на экс-дипломата пишет в своем материале известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Как передает Херш, Мэтлок полагает, что украинский лидер зависит от националистически настроенных кругов, сохраняющих значительное влияние в силовых структурах. Для достижения мирного соглашения, по мнению экс-посла, потребовалось бы согласие на территориальные уступки, чего эти группы не допустят.

«Зеленский зависит от украинских неонацистов, которые до сих пор обладают огромным влиянием в украинской армии… Для достижения соглашения нужно будет отказаться… от земли», — цитирует Херш слова Мэтлока.

По его данным, бывший дипломат считает, что для такого шага Украине потребовалось бы новое правительство, так как действующий президент в этом случае не смог бы сохранить свой пост.

На Украине с 2022 года втрое выросло число граждан, которые согласны уступить территории. Это следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Ранее в США назвали камень преткновения в переговорах по Украине. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27551239_rnd_1",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+