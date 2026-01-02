Размер шрифта
Появился рассекреченный документ об отводе сил ВСУ из ряда районов Донбасса

Российские разведчики обнародовали документ, содержащий приказ об эвакуации ВСУ
Командование ВСУ отдало приказ об эвакуации своих сил из ряда населенных пунктов Донбасса еще в ноябре прошлого года. Соответствующий документ в своем Telegram-канале обнародовал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Опубликованная бумага, найденная, по его словам, в Димитрове, содержит распоряжение штаба.

«Начиная с 20.11.2025 организовать эвакуацию личного состава и техники из районов Покровск, Мирноград, Рог, Игнатовка… в район Доброполья. Об исполнении распоряжения доложить письменно в штаб оперативного командования 26.11.25», — говорится в документе.

Прокомментировав находку, Поддубный охарактеризовал приказ как «замыслом на бегство». По мнению военкора, этот документ свидетельствует о том, что киевский режим намеренно вводил в заблуждение международное сообщество относительно реальной ситуации на линии фронта.

Недавно пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк заявил, что командование заставляло его 1,5 месяца лежать в окопе под Димитровом в Донецкой народной республике (ДНР). Он принял решения сдаться в плен.

Ранее в Генштабе ВС РФ раскрыли число населенных пунктов, взятых под контроль за год.

