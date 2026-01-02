На канале в Ленобласти лодка врезалась в мост и перевернулась, есть жертвы

В Ленобласти три человека погибли в перевернувшейся лодке

Вечером на Новоладожском канале в Ленобласти перевернулась лодка, три человека погибли. Об этом сообщает во «ВКонтакте» аварийно-спасательная служба региона.

Там уточнили, что инцидент произошел в районе базы Креницы. В лодке находились четыре человека. Один выжил и был передан медикам скорой.

«С 15 ноября 2025 года на всех водных объектах региона официально закрыта навигация для маломерных судов», — подчеркивается в посте.

После случившегося Западное межрегиональное следственное управление возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По версии следствия, аэролодка перевернулась, когда столкнулась с конструкцией наплавного моста.

1 декабря в Москве мужчина упал в воду, когда ловил рыбу в пруду. Спасатели подняли 65-летнего пострадавшего на борт катера, а затем доставили его на сушу.

Ранее семья с 90-летним мужчиной провела 20 часов в море, держась за перевернутый катамаран.