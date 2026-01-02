Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Экс-тренер «Спартака» объяснил, как изменится ЧМ с 48 командами

Тренер Гладилин заявил, что фавориты ЧМ-2026 начнут играть с плей-офф
Martin Meissner/AP

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что из-за расширения числа участников чемпионата мира 2026 года фавориты турнира будут начинать по полной играть только со стартом плей-офф.

По его словам, не исключено, что групповой этап такие команды будут проводить резервным составом.

«Ну, конечно, расширение чемпионата мира его изменит. Когда начнется плей-офф, вот тогда игра максимальная от фаворитов пойдет. Они будут выходить в сильнейших составах, а когда предварительный этап начнется, возможна и ротация. Там футболисты будут только набирать форму, вкатываться в турнир» — заявил Гладилин.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что молодым россиянам не стоит спешить с отъездом из РПЛ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27551299_rnd_9",
    "video_id": "record::036c48b9-dd65-417b-9491-2d824572fca8"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+