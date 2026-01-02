Экс-тренер «Спартака» объяснил, как изменится ЧМ с 48 командами

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что из-за расширения числа участников чемпионата мира 2026 года фавориты турнира будут начинать по полной играть только со стартом плей-офф.

По его словам, не исключено, что групповой этап такие команды будут проводить резервным составом.

«Ну, конечно, расширение чемпионата мира его изменит. Когда начнется плей-офф, вот тогда игра максимальная от фаворитов пойдет. Они будут выходить в сильнейших составах, а когда предварительный этап начнется, возможна и ротация. Там футболисты будут только набирать форму, вкатываться в турнир» — заявил Гладилин.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что молодым россиянам не стоит спешить с отъездом из РПЛ.