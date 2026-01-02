Экс-тренер «Спартака» рассказал, стоит ли в 2026 году уезжать из РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что молодым российским игрокам не нужно спешить с отъездом в Европу в 2026 году.

По его словам, футболистам для начала нужно окрепнуть в своем родном чемпионате

«Сначала нужно стать лидерами у себя в чемпионате в национальной сборной стать лидером, чтобы уже задумываться о том, куда двигаться дальше. Когда ты в сборной становишься лидером, в клубе выходишь как основной футболист, тогда уже шансы есть попасть в европейский сильный клуб. Путь туда уже проложен, в «ПСЖ» играет наш вратарь Сафонов, в «Монако» играет наш полузащитник Головин, делает это ярко, так что у нас примеры ест» — заявил Гладилин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

