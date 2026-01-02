Размер шрифта
Астрономы показали космическое шампанское к Новому году

NASA: получены изображения «Скопления шампанского»
NASA/CXC/SAO/P. Edmonds and L. Frattare

Астрономы представили новое изображение необычного скопления галактик, получившего неофициальное название «Скопление шампанского». Объект был обнаружен 31 декабря 2020 года, а его внешний вид и дата открытия вдохновили исследователей на праздничное прозвище. На самом деле под красивым названием скрывается редкий космический процесс — слияние двух массивных скоплений галактик. Об этом сообщает NASA.

Рентгеновские наблюдения позволили увидеть сверхгорячий газ с температурой в миллионы градусов. Обычно такой газ в скоплениях галактик образует относительно округлые или овальные структуры, однако в данном случае он вытянут и распределен сверху вниз, что указывает на столкновение двух отдельных систем. В центральной области изображения различимы два сгущения галактик, соответствующие этим сталкивающимся скоплениям.

Ученые подчеркнули, что масса горячего газа в подобных системах превышает суммарную массу всех входящих в них галактик. Кроме того, в скоплениях содержится еще большее количество темной материи — невидимого вещества, которое определяет гравитационную структуру Вселенной.

«Форма распределения горячего газа ясно говорит о том, что мы наблюдаем взаимодействие двух массивных скоплений, а не одиночный объект», — отметили авторы работы.

По словам исследователей, «Скопление шампанского» относится к редкому классу сливающихся скоплений, к которому также принадлежит знаменитое «Пулевое скопление». В таких системах горячий газ замедляется при столкновении, в то время как галактики и темная материя продолжают движение, что позволяет изучать их свойства по отдельности.

Сравнив наблюдательные данные с компьютерными моделями, астрономы предложили два возможных сценария эволюции объекта. Согласно первому, столкновение двух скоплений произошло более двух миллиардов лет назад: после этого они разошлись, а затем были вновь стянуты гравитацией и сейчас движутся навстречу повторному столкновению. Второй сценарий предполагает, что единственное столкновение случилось около 400 миллионов лет назад, и сейчас структуры удаляются друг от друга.

«Дальнейшее изучение этого объекта может помочь понять, как темная материя ведет себя при высокоскоростных космических столкновениях», — подчеркнули исследователи.

Астрономы рассчитывают, что последующие наблюдения позволят уточнить историю «Скопления шампанского» и использовать его как естественную лабораторию для изучения фундаментальных свойств Вселенной.

