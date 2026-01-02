Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Ученые выяснили, почему иммунотерапия не работает у части онкобольных

Nature Cancer: бактерии внутри опухолей мешают иммунотерапии
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из клиники Кливленда обнаружили, что бактерии внутри опухолей могут играть ключевую роль в том, почему иммунотерапия помогает одним пациентам с раком, но оказывается неэффективной для других. Повышенное содержание бактерий в опухолевой ткани подавляет иммунный ответ и способствует устойчивости к лечению у пациентов с плоскоклеточным раком головы и шеи. Работа опубликована в журнале Nature Cancer.

Команда ученых проанализировала образцы опухолей пациентов, доклинические модели и данные клинических испытаний.Оказалось, что решающую роль играет не конкретный вид бактерий, а их общее количество: чем выше бактериальная нагрузка, тем слабее противоопухолевый иммунный ответ. В экспериментах на моделях применение антибиотиков уменьшало размер опухолей и усиливало эффект иммунотерапии, тогда как добавление бактерий делало опухоли устойчивыми к лечению.

«Иммунотерапия — перспективный метод лечения рака головы и шеи, однако большинство пациентов, к сожалению, на нее не отвечают», — отметила Натали Сильвер, один из авторов исследований. По ее словам, понимание роли бактерий позволит заранее определить, кто с большей вероятностью получит пользу от терапии, и избежать неоправданных рисков для остальных.

Ученые также проанализировали данные крупного клинического исследования, в котором оценивалась эффективность добавления иммунотерапии к стандартной химиолучевой терапии. Выяснилось, что пациенты с высоким уровнем бактерий в опухоли имели худшие результаты при использовании иммунотерапии по сравнению со стандартным лечением.

Исследователи установили, что бактерии в опухоли привлекают нейтрофилы — клетки иммунной системы, которые в норме борются с инфекциями, но в данном случае подавляют противоопухолевый иммунный ответ и мешают работе иммунотерапии.

На основе этих данных уже запущено клиническое исследование, в котором проверяется, может ли снижение бактериальной нагрузки с помощью антибиотиков повысить эффективность иммунотерапии. Ученые надеются, что это станет шагом к более персонализированному и результативному лечению онкологических пациентов.

Ранее был назван неочевидный признак заболеваний кишечника.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27548887_rnd_7",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+