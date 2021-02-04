Боррель призвал к диалогу с Россией

Евросоюзу нужен диалог с Россией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС.

«Россия по-прежнему остается соседом и партнером первостепенной важности, с которым мы должны поддерживать диалог, твердо озвучивая свои требования», — приводятся слова политика.

По его мнению, Евросоюзу нужен диалог с Россией, чтобы быть глобальным игроком и влиять на ситуацию в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, Белоруссии и на Украине. Боррель подчеркнул, что это и есть его цель визита в Москву.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не намерен встречаться с главой дипломатии ЕС Боррелем.