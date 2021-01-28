У Байдена обнаружили родство с Рюриковичами

У президента США Джо Байдена есть родство с князьями Рюриковичами. Об этом сообщило украинское издание «Историческая правда».

Ранее специалисты из Франции обнаружили, что на рубеже XIV-XV веков в Англии жил предок Байдена барон Саймон де Фельбригг (1367-1431). Его женой была дочь польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336-1410), князя Тешинского и Гологовского.

По информации украинской газеты, Пшемыслав был сыном Тешинского князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой. Мазовецкая была внучкой короля Руси Юрия I.

В свою очередь, прадедом Казимира I был правнук великого князя Киевского Казимир I Опольский, а бабушкой по материнской линии — дочь старшего сына Владимира Мономаха.

Таким образом, у Байдена есть в родословной польские аристократы и потомки Рюриковичей.

Ранее голливудский актер Леонардо Ди Каприо написал Байдену открытое письмо.