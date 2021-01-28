Байден приостановил продажу оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Администрация президента США Джозефа Байдена временно прекратила сделки по продаже оружия, заключенные при администрации Дональда Трампа с несколькими ближневосточными странами, включая Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, продажи самолетов F-35 и ударных беспилотников в ОАЭ, а также крупные поставки боеприпасов в Саудовскую Аравию приостановлены.

Представитель Госдепартамента описал действия, предпринятые на следующий день после приведения к присяге госсекретаря Энтони Блинкена, как «временную приостановку осуществления некоторых незавершенных военных поставок и продаж в рамках военных продаж за границу и прямых коммерческих продаж, чтобы дать новому руководству возможность пересмотреть» эти решения.

Он отметил, что это «рутинное административное действие, типичное для большинства переходных периодов», призванное обеспечить, чтобы продажи оружия США «соответствовали нашим стратегическим целям».

Ранее администрация президента США Джо Байдена ввела временный запрет на продажу американского оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

До этого агентство Reuters сообщило о планах администрации Байдена пересмотреть соглашения с афганской радикальной группировкой «Талибан» (организация запрещена в России), которые ранее были подписаны во время президентства Дональда Трампа