Мишустин и премьер Белоруссии проведут переговоры по COVID-19
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Во вторник, 26 января, в Москве состоятся переговоры премьер-министров Белоруссии и России Михаила Мишустина и Романа Головченко. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского правительства.
Отмечается, что политики обсудят, как бороться с коронавирусной инфекцией, а также обменяются мнениями по актуальным направлениям торгово-экономического сотрудничества двух государств и затронут продвижение интеграции в рамках Союзного государства.
Ранее сообщалось, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства, а также сдерживание пандемии коронавируса.
close