Путин выступит на Давосском форуме

Президент России Владимир Путин выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«На неделе президент проведет новое совещание с членами правительства и также, по нашей информации, выступит на всемирном Давосском экономическом форуме», – заявили в эфире.

При этом телеканал напомнил, что форму пройдет в дистанционном формате из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.