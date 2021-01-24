Байден провел телефонные переговоры с Джонсоном

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом в своем Twitter сообщил британский политик.

Таким образом, Джонсон является одним из первых глав государств и правительств, с кем Байден созвонился после вступления в должность.

«Очень рад состоявшемуся в субботу разговору с президентом Джо Байденом», — написал в соцсети Джонсон.

Как отметил британский премьер, он с нетерпением ждет возможности «укрепить давнее партнерство» двух стран.

Ранее стало известно, что Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого договорился о личной встрече в феврале.

20 января в Вашингтоне прошла инаугурация Байдена.