Путин предложил снять возрастные ограничения для назначенных им чиновников

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отмене возрастных ограничений для госслужащих, которые назначаются и снимаются с должности главой государства. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, на таких чиновников не будет распространяться ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что целью его является повышение эффективности регулирования государственной гражданской службы.

Ранее Путин подписал указ, запрещающий членам Совбеза открывать счета в иностранных банках и иметь двойное гражданство.