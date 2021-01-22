ТАСС: глава Евросовета изложил Путину позицию ЕС по ситуации с Навальным

Глава Евросовета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин в пятницу, 22 января, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с блогером Алексеем Навальным и позицию ЕС по данному вопросу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное Брюсселем заявление.

Как отметил Мишель, в Евросоюзе серьезно обеспокоены последними событиями. В частности, речь идет о недавнем аресте Навального.

Глава Евросовета призвал российского лидера безоговорочно уважать права блогера.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что реакция западных политиков на новости о возвращении и задержании Алексея Навального в РФ нужна для того, чтобы отвлечь внимание от кризиса в их собственных странах.

Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево 17 января.