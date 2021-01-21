Путин и президент Финляндии обсудили коронавирус

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудили совместную борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

«Обсуждались двусторонние отношения с акцентом на сотрудничество в противодействии коронавирусу», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что лидеры затронули вопросы безопасности и стабильности по контролю над вооружениями.

Ранее сообщалось, что с 27 января возобновятся рейсы между Россией и Финляндией.