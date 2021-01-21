ЕСПЧ не признал обвинения Грузии в адрес РФ по событиям 2008 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года, сообщается на сайте российского Министерства юстиции.

На Москву нельзя возлагать ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие при отражении российскими военными нападения грузинской армии на миротворцев и местное гражданское население в августе 2008 года, заключил ЕСПЧ.

Суд также не поддержал обвинения Грузии о якобы вторжении российских военных в Южную Осетию до нападения грузинских военных на столицу Южной Осетии Цхинвал.

Кроме того, Европейский суд не установил случаев нарушения военнослужащими РФ прав гражданского населения в ходе указанных событий.

При этом Минюст РФ не согласился с рядом выводов суда, в том числе о возложении на российскую сторону ответственности за инциденты в Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года.

Грузия подала иск в ЕСПЧ против России в августе 2018 года.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия подвергла обстрелу Цхинвал, предприняв попытку установить контроль над республикой. В течение нескольких дней южноосетинские военные и российские миротворцы вытеснили войска Грузии с территории республики.