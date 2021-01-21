Белый дом: объявления о планах первого зарубежного визита Байдена пока нет
Максимс Краюшкинс
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Белый дом на данный момент пока не может объявить о каких-либо планах первого зарубежного визита президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает ТАСС.
«На данный момент у меня нет для вас каких-либо деталей по зарубежной поездке [Байдена], надеюсь, [они] появятся в определенный момент времени», - отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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