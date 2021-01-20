Зеленский пригласил Байдена в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность в среду, 20 января, президента Соединенных Штатов Джо Байдена посетить Киев. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном (ему) Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться», — отметил украинский лидер.

Ранее лидер Демократической партии, 78-летний Джо Байден стал 46-м президентом США. Он опередил на президентских выборах в ноябре прошлого года своего предшественника республиканца Дональда Трампа. Церемония инаугурации Байдена прошла традиционно в Капитолии в Вашингтоне в среду, 20 января.