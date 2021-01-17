МИД: Россия открыта к диалогу со всеми нуждающимися в вакцине странами

Россия открыта к диалогу со всеми странами, нуждающимися в вакцине от коронавируса нового типа, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова напомнила, что сразу после разработки вакцины российская сторона заявила о своей готовности к взаимодействию «на открытых началах, на законных основаниях». Представитель МИДа подчеркнула, что Россия «не бравирует, не ведет политику на изничтожение конкурентов».

«Это и есть то, что называется великая держава», – заключила она.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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