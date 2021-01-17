СМИ указало на решение Байдена, которое является сигналом для РФ

The National Interest заявил, что решение избранного президента США Джо Байдена о назначении Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря США может говорить о том, что его администрация выбирает курс на ухудшение отношений с российской стороной.

Нуланд свыше 30 лет работает в госдепе, курировала направления по России и странам бывшего СССР. Она также являлась сторонником политики экс-президента США Барака Обамы в отношении украинского курса.

Кроме того, она владеет русским языком, а также советует новой администрации США усилить санкционное давление в отношении России для создания глобального фронта для сдерживания «военной агрессии» страны.

«Сообщения о предстоящем назначении Виктории Нуланд <…> стали для Москвы четким сигналом, что шансы на значимое сближение Соединенных Штатов и России при администрации Байдена сокращаются», — добавляют журналисты.

В публикации также сказано, что на Украине заявление Байдена о назначении Нуланд было встречено «с ликованием», поскольку чиновница активно поддерживала события на киевском Майдане в 2014 году.

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