Следователь попадает в коммунистическую утопию в новом сериале «Красная Шамбала»

Стартовали съемки ретрофутуристического сериала «Красная Шамбала» с Владом Прохоровым, Стасей Милославской, Анастасией Красовской и Сергеем Шакуровым. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра КИОН.

Сериал снимают кинокомпания «МИРФИЛЬМ» и ON студия при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Красная Шамбала» — научно-фантастический детектив с элементами супергеройского экшена, в котором советское прошлое и сегодняшняя реальность сталкиваются в одном времени и пространстве, рассказывают авторы. Режиссерское кресло занял Кирилл Белевич («Крепость Бадабер», «Единичка»).

По сюжету молодой следователь Клим Шумный (Прохоров) получает на руки необычное дело и оказывается посвящен в масштабный эксперимент советской эпохи — альтернативный мир, где коммунистическая утопия оказывается не идеей, а реализованным экспериментом.

Прохоров называет Шумного закомплексованным и в начале истории не слишком располагающим к себе человеком.

«Но на протяжении всей истории будет происходить масштабная трансформация его личности. Он будет познавать любовь, познавать этот мир, менять себя. Рамки его личности расширятся. <...> Каждая сцена – это маленькая частица, которая ведет Клима к заветной мечте, к его сверхзадаче, очень ярко обозначенной уже в первой серии», — делится актер.

