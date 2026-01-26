Власти Херсонской области опровергли информацию об эпидемии ВИЧ в регионе

Сальдо назвал фейком информацию об эпидемии ВИЧ в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не подтвердил информацию о якобы эпидемии ВИЧ в регионе, назвав ее созданным нейросетью фейком, а сканы документов подделкой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уважаемые земляки, противник распространяет в Telegram дезинформацию об «эпидемии ВИЧ» на Херсонщине. Это ложь!» — написал он.

По его словам, видео, где якобы выступают медицинские работники и звучит голос регионального министра здравоохранения, — это сгенерированный нейросетью фейк, а копии документов — примитивная подделка.

Сальдо отмечает, что основной целью противник ставит дестабилизировать ситуацию в регионе и дискредитировать российскую армию. Санитарная обработка в регионе стабильная и контролируемая, вспышек инфекционных заболеваний нет, заявил губернатор Херсонской области.

До этого глава региона оценил ущерб, который нанесли Херсонской области обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, ущерб составляет десятки миллиардов рублей, при этом окончательная сумма продолжает уточняться.

Ранее в Запорожской области ВСУ атаковали машину волонтеров.