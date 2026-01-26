Песков ответил на вопрос о смене состава российской делегации в ОАЭ

Песков: признаков того, что нужно менять состав делегации РФ в Абу-Даби, не было

Вопрос, будет ли меняться состав переговорной группы России, зависит от решения российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Это зависит от президента. Пока никаких не было индикаций на этот счет», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков рассказывал, что Путин постоянно получает прямые доклады от российской делегации, находящейся на переговорах по урегулированию на Украине в ОАЭ. Подробностей пресс-секретарь президента не привел.

23–24 января в столице ОАЭ Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные мирному урегулированию конфликта. По информации агентства Reuters, территориальный вопрос все еще остается ключевой темой. Канал CNN сообщил, что в Абу-Даби стороны смогли решить несколько проблемных вопросов, не касающихся территорий.

Песков заявил, что урегулирование украинского конфликта – «это не быстрая дорога», но процесс можно ускорить имплементацией «формулы Анкориджа» по территориальному вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, почему после переговоров в Абу-Даби нет утечек в СМИ.