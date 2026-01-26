Грузия решила стать региональным центром логистики и стабильности на фоне переоценки торговых путей. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на премьер-министра Ираклий Кобахидзе.

Председатель кабмина Грузии перечислил главные проекты, благодаря которым страна сможет стать «многофункциональным региональным хабом». Среди них такие инфраструктурные проекты, как скоростная автомагистраль «Восток — Запад», железная дорога Баку — Тбилиси — Карс и сухие порты.

«Сегодня в мире происходит переоценка торговых путей, и Грузия формируется как региональный центр стабильности и логистики», — отметил Кобахидзе.

Он добавил, что «при поддержке Азиатского банка развития активно ведется работа над проектами совместных таможенно-пропускных пунктов с Азербайджаном и Арменией». Помимо этого, премьер-министр заявил, что Грузия обеспечивает выход к Черному морю семи странам, среди у которых отсутствует такая возможность.

При этом оппозиция в Тбилиси боится, что страна лишится главной транзитной роли из-за продвижения США «маршрута Трампа».

Ранее экспорт грузинских яблок в Россию вырос в 2,3 раза.