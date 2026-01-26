Пьеха о музыкальной карьере сына: «Жена вроде как решила»

Певец Стас Пьеха признался в интервью kp.ru, что не может предугадать будущую профессию 11-летнего сына Петра.

Пьеха не знает, пойдет ли сын по его стопам и станет музыкантом. По словам певца, его бывшая жена Наталия Горчакова хочет, чтобы ребенок стал артистом.

«Жена вроде как решила, что будет (музыкантом). Ну, посмотрим. Я ругать его за прогулы не буду, конечно. Понимаю, что самое главное — это получить знания, которые реально будут тебе нужны, которые будут прикладными», — поделился исполнитель.

В ноябре 2025-го Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» ответил на вопрос, какой должна быть его идеальная спутница жизни. 45-летний артист также подчеркнул, что в настоящий момент не состоит в отношениях.

Пьеха хочет, чтобы возлюбленная была бы для нее «особенной». Артист отметил, что ему нравится естественность во внешности — когда нет чрезмерного увлечения косметологией и был натуральный цвет волос у девушки.

Ранее Стас Пьеха раскрыл, что прогуливал в музыкальном училище.