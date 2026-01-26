Размер шрифта
Общество

Основатель сервиса iGooods попал в перечень террористов и экстремистов РФ

Росфинмониторинг внес основателя сервиса iGooods Куниса в список террористов
YouTube

Бизнесмен, сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис попал в российский перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Кунис Григорий Михайлович, 29.05.1967 г. р., г. Ленинград», — указано в карточке.

18 декабря Кунис написал в своем Telegram-канале, что уехал из России «видимо, навсегда». Он отметил, что «не стал искушать судьбу», поэтому покинул Россию «с небольшим рюкзачком».

8 декабря суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Куниса за финансирование Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Его обязали выплатить 350 тыс. руб. Об аресте Куниса стало известно в июле. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ходе расследования было установлено, что с августа 2021 года по февраль 2022-го фигурант совершил семь ежемесячных онлайн-переводов данной организации по 500 руб. (всего 3,5 тыс. руб.).

Ранее поэтессу Веру Полозкову объявили в розыск по уголовной статье.
 
