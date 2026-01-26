«Тяжело из-за перелетов»: Дзюба отказался от игры в Казахстане

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» заявил, что интерес к нему проявлял казахстанский клуб «Кайрат», и объяснил, почему отказался сам от этого варианта. Его слова приводит Sport24.

«Да, это правда, что некоторые время назад они мной интересовались, но я вообще не рассматривал Казахстан. Там тяжелые поля, и вообще тяжело играть из-за перелетов. Если честно, Казахстан мне неинтересен», — поделился он.

Дзюба присоединился к тольяттинскому «Акрону» осенью 2024 года. В текущем сезоне он забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Акрон» идет на девятой строчке, набрав 21 балл.

Ранее Дзюба выделил свое главное отличие от других нападающих.