Россиянин лишился 3,5 млн рублей, пытаясь купить автомобиль на аукционе

Житель Твери лишился сбережений, пытаясь купить иномарку через аукцион. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Недавно 56-летний тверитянин увидел на одном из сайтов объявление о продаже зарубежных машин через аукцион. Предложение заинтересовало его, и, выбрав модель авто, мужчина связался в мессенджере с неизвестным, который выдавал себя за представителя фирмы-продавьца.

Он убедил покупателя оформить сделку дистанционно, прислал договор на оказание услуг в электронном виде, после чего мужчина перевел 3,5 млн рублей на указанный номер банковской карты и принялся ждать автомобиль. Однако машину покупатель так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В МВД по Тверской области отметили, что такие схемы очень распространены, а россиянам, которые надеются приобрести автомобили из Японии, Кореи и США по выгодной цене, стоит тщательнее проверять продавцов и передавать аванс вживую.

Ранее московский пенсионер отобрал у екатеринбурженки машину по «схеме Долиной».