Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Крестный-педофил из Удмуртии разрешал крестнице играть в компьютер и развращал ее

В Удмуртии мужчину осудили за надругательство над малолетней крестницей
Pixabay

Суд вынес приговор жителю Удмуртии, который развращал свою крестницу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 63-летний мужчина приглашал к себе родственницу под предлогом свободного доступа к компьютеру. Россиянин показывал ребенку непристойные мультфильмы и домогался ее.

Несовершеннолетнюю он развращал три года. Точный возраст не указывается, но известно, что пострадавшей нет 14 лет.

«Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд признал пожилого мужчину виновным в трех эпизодах совершения противоправных действий (насильственные действия сексуального характера)», – сообщается в публикации.

Крестного приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, его обязали пройти лечение у психиатра.

До этого в места лишения свободы попал житель Геленджика, который годами подвергал сексуальному насилию детей, фотографируя их в непристойном виде.

Ранее в Карелии мужчина 14 лет совращал и насиловал несовершеннолетних девочек.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!