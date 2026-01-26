Крестный-педофил из Удмуртии разрешал крестнице играть в компьютер и развращал ее

В Удмуртии мужчину осудили за надругательство над малолетней крестницей

Суд вынес приговор жителю Удмуртии, который развращал свою крестницу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 63-летний мужчина приглашал к себе родственницу под предлогом свободного доступа к компьютеру. Россиянин показывал ребенку непристойные мультфильмы и домогался ее.

Несовершеннолетнюю он развращал три года. Точный возраст не указывается, но известно, что пострадавшей нет 14 лет.

«Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд признал пожилого мужчину виновным в трех эпизодах совершения противоправных действий (насильственные действия сексуального характера)», – сообщается в публикации.

Крестного приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, его обязали пройти лечение у психиатра.

До этого в места лишения свободы попал житель Геленджика, который годами подвергал сексуальному насилию детей, фотографируя их в непристойном виде.

Ранее в Карелии мужчина 14 лет совращал и насиловал несовершеннолетних девочек.