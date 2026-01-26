В Раде призвали не ждать завершения конфликта на Украине

Нардеп Костенко: в ближайшей перспективе завершения конфликта на Украине не будет

В ближайшей перспективе не стоит ждать завершения конфликта на Украине. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко в эфире «Новини Live».

«Все может быть, но я все же не вижу этого в ближайшей перспективе», — сказал Костенко.

При этом он допустил возможность однодневного или двухдневного перемирия для того, чтобы «держать в фокусе внимания» президента США Дональда Трампа. По его словам, Россия будет «продолжать свою игру».

В то же время нардеп отверг так называемое энергетическое перемирие, поскольку для Москвы в этом не будет никакой выгоды.

23–24 января в столице ОАЭ Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные мирному урегулированию конфликта. По информации агентства Reuters, территориальный вопрос все еще остается ключевой темой. Канал CNN сообщил, что в Абу-Даби стороны смогли решить несколько проблемных вопросов, не касающихся территорий.

Ранее посол Украины задался вопросом, на какие уступки готова пойти Россия.