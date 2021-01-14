СМИ: конгрессмен инициирует импичмент Байдена в его первый день на посту

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что инициирует импичмент избранного президента США Джо Байдена в первый же его рабочий день. Об этом сообщила газета The Hill.

Грин заявила, что американский народ должен быть уверен в ответственности своего президента. По ее словам, глава США не может злоупотреблять полномочиями, сотрудничать с иностранными правительствами, китайскими и украинскими энергетическими компаниями.

«Поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена», — сказала конгрессмен.

Политик не уточнила, какие именно обвинения она выдвинет, но упомянула «украинские связи» Байдена.

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