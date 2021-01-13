WP: республиканцы не соберут сенат для импичмента Трампу до инаугурации Байдена

Лидер республиканского большинства в сенате США Митч МакКоннелл отказался собирать верхнюю палату конгресса для слушаний по делу об импичменте действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, помощники МакКоннелла сообщили персоналу лидера демократического меньшинства Чаку Шумеру, что республиканцы не согласятся на рассмотреть вопрос об импичменте в пятницу, 15 января.

При этом, в соответствии с запиской МакКоннела сенаторам-республиканцам, сенат не соберется для основных дел до вторника включительно, отмечает издание. Таким образом, ближайшей датой рассмотрения импичмента в сенате может стать 20 января, день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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