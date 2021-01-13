Власти Украины обещают наказать вмешавшихся в выборы в США граждан

Офис президента Украины Владимира Зеленского обещает способствовать привлечению к ответственности украинских граждан, имеющих отношение к вмешательству в выборы в США. Об этом глава офиса Андрей Ермак сообщил на своей странице в Twitter.

Ермак подчеркнул, что «независимо от партийной принадлежности» украинская администрация сделает «все, что в ее силах», чтобы привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США ввело санкции против семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины из-за вмешательства в президентские выборы США.

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