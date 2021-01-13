Жапаров назвал Россию главным партнером Киргизии
Россия является главным партнером для Киргизии, заявил избранный президент республики Садыр Жапаров. Об этом пишет РИА «Новости».
«Россия для нас, для Киргизстана, не просто стратегический партнер и союзник – с Россией нас связывает очень давняя история», — сказал Жапаров.
Президент подчеркнул, что после распада СССР страны были близкими партнерами. По его словам, Бишкек продолжит укреплять отношения с Россией.
«Без России, это все киргизстанцы знают, нам будет очень тяжело, потому что в экономическом, геополитическом плане Россия — наш главный союзник и партнер», — добавил политик.
По его словам, русский останется официальным языком в Киргизии.
10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента и референдум по вопросу формы правления (президентская или парламентская). По данным ЦИК, Садыр Жапаров набрал 79,19%, президентскую форму правления поддержали 80% голосовавших
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