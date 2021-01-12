США обвинили РФ, Китай и Иран в попытках повлиять на выборы

Россия, Иран и Китай осуществляли попытки повлиять на прошедшие в США президентские выборы. Такое заявление сделал Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина, передает The Washington Post.

По словам главы центра, он ежедневно смотрел разведданные из России, Китая, Ирана и других стран

«И я видел угрозу. Я верю, что все три страны были заинтересованы во вмешательстве и пытались повлиять на наши выборы», — сказал Эванина.

Он также заявил, что Россия находится на первом месте в списке угроз в связи с выборами, но при этом КНР также играет в свою игру.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на минувших в стране выборах президента. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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