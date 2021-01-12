Пушков назвал демагогией слова главы МИД Украины о российской вакцине

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о российской вакцине от коронавируса.

«Вся идеология Кулебы — это демагогия», — написал Пушков.

Ранее украинский министр заявил, что не поддерживает использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, даже если ее эффективность будет доказана.

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