Горбачев призвал Россию и США скорректировать военные доктрины

Россия и США должны корректировать свои военные доктрины в сторону неприменения ядерного оружия первыми, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Об этом пишет РИА «Новости».

Горбачев подчеркнул, что ранее неоднократно встречался с избранным президентом США Джо Байденом, который, будучи сенатором, поддерживал договоренности между Москвой и Вашингтоном по ядерному разоружению, а после поддержал договор СНВ-3 в статусе вице-президента.

По словам бывшего советского лидера, продление договора СНВ-3 станет лишь первым шагом.

«Надо обсуждать и корректировать военные доктрины. Причем в сторону неприменения первыми ядерного оружия, а не в сторону понижения порога его применения, как это сейчас происходит», — сказал Горбачев.

Политик также подчеркнул, что в переговорах должны участвовать и другие ядерные державы.

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