Токаев исключил применение репрессивных мер против протестующих в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил происходящие на фоне парламентских выборов в стране протестные акции. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что во всем мире существуют протестные настроения.

«Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений приниматься не будет», — сказал Токаев.

При этом глава государства добавил, что сотрудники правоохранительных органов будут действовать в соответствии с законами Казахстана.

В стране проходят выборы в нижнюю палату парламента, в которых участвуют правящая партия «Нур Отан», Народная партия Казахстана, Демократическая партия «Ак жол», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» и партия «Адал».

Акции протеста проходят в центре Алма-Аты. Полиция провела задержание нескольких участников, которые призывали бойкотировать избирательный процесс.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белорусский урок: как в Казахстане зачистили оппозицию накануне выборов

— Токаев ответил на заявление депутата РФ о подаренной Казахстану территории