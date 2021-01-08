Байден: Трамп не способен выполнять обязанности президента
Максимс Краюшкинс
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Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий американский президент Дональд Трамп не способен исполнять обязанности президента. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Он не способен исполнять обязанности», — сказал Байден.
Ранее Байден не стал отвечать на вопрос о своем отношении к вопросу об импичменте Трампу.
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