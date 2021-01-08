Названы сроки вынесения импичмента Трампу в Конгрессе США
Члены Палаты представителей США проголосуют по импичменту действующему президенту Дональду Трампу на следующей неделе. Об этом сообщил корреспондент CNN Джим Скиутто у себя в Twitter.
«Белый дом объявит импичмент президенту Трампу к середине следующей недели, если его не снимут вице-президент и Кабинет министров», — говорится в сообщении.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали задействование 25-й поправки к конституции для отстранения от власти действующего американского президента Дональда Трампа.
До этого стало известно, что Трамп в последние недели обсуждал со своим окружением собственное помилование в превентивном порядке.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.
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